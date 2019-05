Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, in cadrul conferintei The State of the Union” organizate de Institutul Universitar European din Florența, ca Summit-ul UE de la Sibiu, din 9 mai, va fi dedicat viitorului Europei. "Summitul care va avea loc la Sibiu, saptamana viitoare - este interesant…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o intrevedere cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, context in care cei doi oficiali au evidentiat importanta Summitului de la Sibiu din 9 mai pentru viitorul proiectului…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Democratia nu este in pericol la nivelul UE, dar este sub presiune, iar cei care cred in Europa trebuie sa aiba mai mult curaj in conditiile in care Uniunea se confrunta cu diverse probleme, precum Brexitul, imigratia sau somajul, a declarat presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis participa, vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferința „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florența, Republica Italiana. Aflata la cea de-a IX-a ediție, conferința are ca tema principala democrația in secolul XXI in Europa,…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, sarbatoresc Paștele la Sibiu, ca in fiecare an, la Biserica Romano-Catolica din oraș. Sambata seara ei au participat la slujba de Inviere, iar duminica dimineața, au venit din nou la lacașul de cult. Președintele Iohannis a transmis un mesaj atat pentru…

- Un milion de romani sarbatoresc Paștele. Sambata seara au luat lumina și au fost la Sfanta Liturghie a Invierii Domnului. In București, Catedrala "Sfantul Iosif" a fost arhiplina. La fel și alte biserici din țara.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context in care a subliniat rezultatele foarte importante realizate pana in prezent de presedintia romana la Consiliul UE. …

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Temele privind combaterea antisemitismului, a negationismului si cea a pastrarii memoriei Holocaustului sunt prioritare pentru presedintia romana a Consiliului UE, fiind incadrate in pilonul IV al prioritatilor: Europa valorilor comune, a declarat…