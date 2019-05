Iohannis, la finele reuniunii de la Sibiu: Am reusit sa avem…

Dupa discutiile avute cu liderii de stat si de guvern din cadrul Uniunii Europene care au venit la Sibiu la Summitul informal al Consiliului European, Klaus Iohannis a iesit la declaratii alaturi de Donald Tusk si Jean Claude-Juncker. Mentionand, pentru inceput ca” este, istoric vorbind, prima reuniune a Consiliului European pe care Romania a avut […] Iohannis, la finele reuniunii de la Sibiu: Am reusit sa avem un summit al unitatii is a post from: Ziarul National