- Vremea 15 noiembrie 2018. Meteorologii au vesti proaste, de maine ploile si ninsurile vor pune stapanire pe tara noastra. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 5 și 10 grade in Transilvania si Maramureș, 10-15 grade in Banat, Crisana si Oltenia, 8-13 grade in Muntenia si Dobrogea si 5-10…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au fost primiti, duminica, la Palatul Elysee, de presedintele francez, Emmanuel Macron, care a avut-o alaturi pe sotia sa, Brigitte. Liderii internationali care participa duminica, la Arcul de…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata si duminica, la Paris, la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Sambata, cu ocazia vizitei la Paris, seful…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta. "Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba…

- Weekendul se anunta unul perfect pentru calatorii. Atat la munte, cat si pe litoral vremea va fi buna, doar prin Crisana, Banat si alocuri prin Maramures anuntandu-se ploi. Vineri se anunta 33 de grade in Moldova si Dobrogea 31 in Maramures si Banat, 32 in Crisana si Transilvania si 34 in Oltenia si…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit invitatie oficiala, din partea reginei Regatului Unit, Elisabeta a II a, la aniversarea a 70 de ani a printului Charles, care va avea loc pe 14 noiembrie, la Palatul Buckingham, conform Administratiei Prezidentiale.

- Mai multe atentionari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele ore in bazine hidrografice din opt judete din Transilvania, Muntenia si Moldova, au fost emise, vineri, de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).