- Presedintele Klaus Iohannis va participa joi la deschiderea oficiala a Sezonului Romania-Franta 2019, care va avea loc la Muzeul National de Arta al Romaniei. Potrivit agendei sefului statului, evenimentul va avea loc la ora 18.45. Sezonul Romania-Franta cuprinde o serie de expozitii, festivaluri de…

- Klaus Iohannis: sistemul sanitar se confrunta cu dificultati Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca sistemul sanitar se confrunta cu dificultati, în timp ce actuala guvernare PSD este, "un esec de la un capat la altul". El a acuzat coalitia la putere, ca nu si-a respectat…

- Tineri sibieni și bretoni iși dau intalnire in cadrul unui schimb de experiența, dezvoltat in Sezonul Romania-Franța 2019. Proiectul „Orchestra tinerilor din Haute-Bretagne și Orchestra din Sibiu: schimb muzical și cultural intre tineri muzicieni” se deruleaza in perioada 27 martie – 20 august 2019…

- Se va vorbi si saptamana asta despre “Codruta noastra”. Nu imi propun sa jonglez cu ironii si evit sa scriu ce parere am despre candizii care spun ca “o romanca e apreciata in strainatate, dar conationalii ei ii fac rau”. Da, “Codruta noastra” e apreciata in strainatate, pentru ca “a prins hotii.” Asa…

- Citesc, crucindu-ma, cat de tare ne frige pe noi Europa, cum sta ea calare pe avutiile Romaniei, cum ne fura si ne batjocoreste. Eu constatasem, ca blegul, cu amaraciune, ca ne fura politicienii de acasa, iar poporul s-a vrut in Uniunea Europeana, pentru a nu mai fi batjocoriti de hotii autohtoni, asa…

- Sediile Ambasadei Romaniei la Paris si Institutului Cultural Roman au gazduit o prezentare a lucrarilor de arta realizate de tineri de la Universitatea Nationale de Arte din Bucuresti (UNArte) si o expozitie, cele doua manifestari facand parte din proiectul 'L'Art des Convergences', unul…

- Armata ramane fara sef dupa ce MApN a obtinut in instanta suspendarea decretului prin care mandatul lui Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii a fost prelungit. Curtea de Apel Bucuresti a decis joi suspendarea decretului privind numirea lui Ciuca, in procesul in care MApN a…

- MApN a inregistrat in 11 ianuarie, la Curtea de Apel Bucuresti, actiunea avand ca obiect "anulare act administrativ +suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018", parati fiind presedintele Klaus Iohannis si Administratia Prezidentiala. Primul termen a fost stabilit in data de 29 ianuarie. Ministerul…