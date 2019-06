Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la sosirea la Consiliul European ca „va fi o noapte foarte lunga”. Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca discutiile nu vor fi foarte usoare.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la sosirea la summitul UE, unde se vor negocia functiile de top din Uniunea Europeana, ca se asteapta la discutii complicate.`Incepem o noua runda de negocieri pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. Vor fi discutate si altele. Impresia…

- Aflat la Osaka, unde participa la summitul G20, Donald Tusk, președintele actual al Consiliului European, a declarat ca Uniunea Europeana este in acest moment mai aproape de un acord privind desemnarea titularilor in posturile principale ale UE, dar concluzia finala ramane suspendata pana la summitul…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de vara de la Bruxelles, context in care a prezentat rezultatele Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene si a reafirmat sprijinul ferm al Romaniei pentru Parteneriatul Estic. "In contextul aniversarii…

- „Presedintia romana a fost suprinzatoare. Romania e mult mai buna decat imaginea pe care o are” Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, intr-o conferința de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca ia in calcul mutarea definitiva la Bruxelles, in contextul in care unii spun ca ar fi frumos sa fie presedintele Consiliului European, ca nu este bine sa comenteze zvonuri. „Daca aceasta e opinia cuiva, atunci pentru mine nu este nicio problema,…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa comenteze informația privind posibila sa numire in funcția de președinte al Consiliului European. ”Nu cred ca e bine sa comentam zvonuri. Incepem o negociere pentru postul de președinte al Comisiei Europene”, a spus Iohannis cand a fost intrebat de un ziarist…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține de la ora 17.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Iata principalele declarații ale președintelui Iohannis: Am fost ieir la Bruxelles la doua intruniri importate: o reuniune a consiliului European și una a PPE. Foart emulți lideri europeni au…