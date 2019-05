Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila nu poate fi invitata la Summit-ul de la Sibiu deoarece reprezentantul Romaniei in Consiliul European este președintele țarii, iar la Summit nu vor fi „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea”.Klaus Iohannis…

- "Nu am primit inca niciun raspuns (legat de respingerea ministrilor n.red.). Probabil dl președinte este ocupat cu summitul. Sper sa primesc acest raspuns cat mai repede, pentru ca trebuie și noi sa vedem motivele care au stat la baza acestor respingeri, pentru ca nu este prima data și vrem sa vedem…

- Principalul subiect de discutii al reuniunii informale a Consiliului European de la Sibiu va fi viitorul Uniunii Europene, cu accent pe Agenda Strategica a Uniunii pentru perioada 2019 - 2024. Cu aceasta ocazie, liderii europeni vor avea un schimb de opinii cu privire la provocarile actuale cu care…

- La reuniunea organizata de Romania, stat care deține in prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene, vor mai participa Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, și Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. De asemenea, Președintele Parlamentului European, domnul…

- Pe fondul recentei declaratii a premierului, cum ca nu a primit inca invitatie pentru a participa la lucrarile Consiliului European ce va fi gazduit de Sibiu, in perioada urmatoare, fostul sef al statului trece in revista, sambata, motivele pentru care spune ca acest lucru nici nu se va intampla. Traian…

- Senatorul PMP Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, afirma, sambata, ca premierul Viorica Dancila nu va putea fi invitata la lucrarile Summitului Consiliului European de la Sibiu, avand in vedere prevederile Tratatului de la Lisabona, insa va putea fi invitata la receptie si prezentata de presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca in spatiul public „se revarsa necunoasterea despre Uniunea Europeana”, prin faptul ca jurnalisti si politicieni „deplang faptul ca doamna Dancila inca nu a fost invitata la Sibiu”. El explica ca ea nici nu va fi invitata la lucrarile Consiliului European si…

- "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea…