Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Carmen Harau a declarat joi ca președintele Klaus Iohannis ar da dovada de 'neseriozitate' daca va abandona cursa pentru Cotroceni pentru functia de presedinte al Consiliului European.„Ar da dovada de neseriozitate. Nu este un temei serios sa tragem concluzia ca ar avea o asemenea…

- Rareș Bogdan a comentat un articol DC NEWS potrivit caruia, intr-un scenariu in care Iohannis ar pleca la conducerea Consiliului European, el ar fi favorit sa candideze la alegerile prezidențiale din partea PNL. Rareș Bogdan spune ca nu se pune problema sa candideze și s-a aratat convins ca…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca a renunțat la mandatul de europarlamentar și a informat AEP cine va pleca la Bruxelles. Ponta spune ca de aici poate face mai multe și mai repede lucrurile pe care romanii le așteapta de la partidul sau.Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total…

- Acordul Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de Klaus Iohannis, va fi semnat azi. O ceremonie publica va avea loc la Cotroceni, joi, la ora 16:00, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.La ceremonie participa președintele PNL, Ludovic…

- Liderii statelor UE afiliati Partidului Popular European, reuniti la Bruxelles inainte de reuniunea informala a Consiliului European, l-au felicitat pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru succesul referendumului pe teme de justitie de duminica, informeaza marti un comunicat al PPE. "Statul…

- Sefii de stat si de guvern ai Uniunii Europene vor avea, astazi, o prima reuniune dupa alegerile pentru Parlamentul European. Reuniunea marcheaza, practic, debutul informal al negocierilor pentru desemnarea noilor oficiali de rang înalt de la Bruxelles. Corespondenta de la Bruxelles…

- "Inca nu am stabilit, sunt convins ca presedintele va fi implicat activ in sustinerea referendumului, are dreptul legal sa fie un actor in aceasta campanie pentru referendum si sunt convins ca va fi actorul principal in aceasta campanie, iar Partidul National Liberal va sprijini total, cu toate fortele,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a negat miercuri informațiile potrivit carora liberalii l-au indemnat pe Klaus Iohannis sa abandoneze ideea organizarii unui referendum in ziua europarlamentarelor. ”Ideea de referendum este forma cea mai profunda de manifestare a democrației”, a mai spus el.Citește…