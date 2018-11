Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat miercuri ca se doreste ca presedintia romana la Consiliul UE de anul viitor sa fie un succes nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Uniune Europeana. Oficialul PE, impreuna cu o delegatie de la Bruxelles, a participat, la Palatul Victoria,…

- Premierul Romaniei susține ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE, menționand ca oferta Finlandei de a prelua conducerea in locul Romaniei este rezultatul afirmatiilor președintelui Klaus Iohannis."Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul președinte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita cu privire la preluarea presedintiei Consiliului UE si ca declaratiile presedintelui Klaus Iohannis fac rau tarii, cerandu-i sa se abtina.

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- „In ceea ce ma priveste, nu sunt pregatit pentru nimic in lume sa-mi cobor standardele in ceea ce priveste statul de drept sau justitia din Romania. Statul de drept trebuie sa ramana statul de drept, justitia trebuie sa ramana independenta, iar democratia din Romania nu poate fi atacata sub nicio…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in aceasta dimineata, la Bruxelles, ca Romania nu poate face pasi inapoi in lupta anticoruptie, de aceea e nevoie de o persoana independenta la sefia DNA. Seful statului spune ca sunt probleme de legalitate cu nominalizarea Adinei Florea de catre ministrul Justitiei,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un plan ca guvernul…