Iohannis, la Bruxelles: Confuzie creată de PSD-ALDE "Asta nu este o veste buna. Cum stim, aprecierea unei natiuni asupra problemelor europene tine, de regula, de problemele interne, mai mult decat de problemele europene. Si, confuzia generala creata de coalitia PSD-ALDE, modul lipsit de transparenta in care se legifereaza, dezbaterile interminabile pe Justitie, unde, de asemenea, PSD-ALDE abordeaza o conduita total contrara asteptarilor populatiei si ale partenerilor europeni, toate acestea au dus si la reactii ale partenerilor europeni si intreaga situatie, care este nemultumitoare, probabil a dus la aceasta scadere", a explicat Iohannis, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea increderii romanilor privind apartenenta la Uniunea Europeana, potrivit celui mai recent Eurobarometru, este una temporara, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Asta nu este o veste buna. Cum stim, aprecierea unei natiuni asupra problemelor europene tine, de regula,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, despre Eurobarometrul care indica scaderea increderii romanilor in UE, ca „nu este o veste buna”. Seful statului a precizat ca alianta PSD-ALDE a creat confuzie prin dezbaterile „interminabile pe justitie”.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca, in aceste zile, au loc "miscari mari in ceea ce inseamna curentele politice europene" iar "PSD este cel mai mare partid de stanga din Europa si poate deranjeaza". "Trebuie sa o spunem deschis: sunt jocuri politice europene,…

- In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie inca spera ca mijlocul lunii octombrie sa fie data limita pentru un acord care sa permita o tranzitie linistita dupa ce Londra va iesi din blocul comunitar in luna martie a anului viitor, a declarat vineri negociatorul-sef britanic, Dominic Raab, relateaza dpa.…

- Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie a admis actiunea initiata de zece crescatori de animale din mai multe tari europene, printre care si ciobanul Petru Vlad din Cugir, impotriva Parlamentului European si Consiliului European. In termen de doua saptamani institutiile europene care au…

- ♦ La nivel european, cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile companiilor de materii prime si din industria auto l La BVB, dintre componentele indicelui principal BET, cele mai slabe evolutii le-au avut actiunile companiilor din sectorul energetic ♦ Titlurile Alcoa, cel mai…