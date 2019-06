La alegerile din 26 mai romanii au transmis un mesaj clar proeuropean si au respins discursul antieuropean, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, la Forumul International al Societatii Civile.



"Am avut alegerile pentru Parlamentul European si referendumul pe tema Justitiei, pe care l-am convocat in Romania, daca pot sa spun asa, si pe care l-am castigat impreuna cu romanii. Concluzia dupa scrutinul din 26 mai este una foarte simpla: romanii au spus ferm ca isi doresc un parcurs european pentru Romania, in ciuda incercarilor esuate de a slabi increderea cetatenilor in proiectul…