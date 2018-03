Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, un mesaj de felicitare Presedintelui ales al Federatiei Ruse, Vladimir Putin. "Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice si predictibile, prin…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters."Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor, la…

- Președintele american, Donald Trump, l-a sunat pe președintele reales al Rusiei, Vladimir Putin, ca sa-l felicite pentru realegerea in funcție. Cei doi lideri au discutat despre teme fierbinți in politica internaționala, dar și despre posibilitatea unei intalniri la nivel inalt.

- Vladimir Putin a reușit sa obțina un nou mandat in urma alegrilor prezidențiale din Rusia. A primit o mulțime de mesae de felicitare, dar unul destul de important a intarziat sa apara. Este vorba despre cel al...

- Vladimir Putin se pregateste de inca sase ani la conducerea Rusiei. A castigat un nou mandat de presedinte, al patrulea. Asta inseamna ca va ramane la putere pana in 2024, o durata neimaintalnita in Rusia de la Stalin incoace. Vladimir Putin va incepe cel de-al patrulea mandat cu noi tensiuni cu Occidentul,…

- Igor Dodon a fost printre primii președinți care s-au grabit sa-l felicite pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata la alegerile prezidențiale de duminica . Președintele Republicii Moldova l-a felicitat pe Putin printr-o postare scrisa in rusa pe contul sau de Facebook. ”Il felicit din tot sufletul…

- In urma rezultatelor parțiale ale alegerilor prezidențiale, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a caștigat cu peste 75% din voturi. Acesta va fi al patrulea mandat al lui Putin, fiind al doilea președinte dupa Stalin care sa se afla la putere vreme de 20 de ani. In urma…

- Dupa alegerile de ieri, liderul de la Kremlin a fost reconfirmat in functie fara mari emotii. Uite ce asi in maneca a avut. Vladimir Putin a fost reales presedintele Rusiei dupa o campanie prezidentiala minimala, in decursul careia s-a intalnit cu agricultorii din sud, a sustinut un discurs de doua…

- Vladimir Putin, reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, a pastrat un mister absolut in privinta intentiilor sale legate de o eventuala remaniere a echipei pe care o conduce cu mana de fier, scrie AFP.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare adresat lui Vladimir Putin, care a fost reales in functia de presedinte al Rusiei, informeaza Noi.md. „Cu ocazia victoriei covirșitoare repurtate in cadrul scrutinului prezidențial din Federația Rusa, am onoarea sa va adresez,…

- Vladimir Putin va conduce Federația Rusa inca 6 ani, dupa ce duminica și-a asigurat un nou mandat de președinte. Dupa numararea a aproape 98% din voturi, Putin a caștigat alegerile cu un zdrobitor scor de peste 76 de procente.

- Vladimir Putin a obtinut cel de-al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, potrivit tuturor sondajelor la iesirea de la urne, transmite presa internationala. Presa de stat preluata de DPA anunta ca Putin a obtinut 73,9% din sufragii, in t...

- Prezenta alegatorilor rusi pare mai mare duminica in majoritatea regiunilor, in timp ce presedintele Vladimir Putin candideaza pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul cand a fost ales ultima data in 2012, informeaza dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei…

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Președintele în exercițiu al Rusiei s-a înscris în cursa electorala în calitate de candidat independent. Potrivit legii, pentru înregistrarea candidatului independent sunt necesare cel puțin 300 de mii de semnaturi în susținerea acestuia, nu mai mult de 7,5 mii…

- Intr-un clip video ce face inconjurul internetului, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a facut cateva declarații uluitoare. Șeful statului rus susține ca bunicul sau patern a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat și pentru Iosif Stalin.

- Ambitia presedintelui rus pentru al patrulea mandat la Kremlin este sa redea Rusiei importanta pe care o avea URSS pe timpul Razboiului Rece si pentru aceasta recurge la mijloacele militare, propagandistice si economice. Dar are un concurent redutabi: China.

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- "Nimeni nu a bagat de seaman ce vorbim. Ascultati acum!". Cu aceste cuvinte si-a incheiat Vladimir Putin, in ropotele de aplauze ale asistentei, prezentarea celor mai noi realizari ale Rusiei in domeniul...

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Se pare ca ziua de naștere a președintelui Igor Dodon a fost una cu succes. Acesta a primit mai multe mesaje de felicitare din partea oficialilor ruși, coreeni, beloruși, etc. Președintele a ținut sa le mulțumeasca tuturor pentru felicitari prin intermediul rețelelor de socializare. Astfel, una dinte…

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a sustinut intr-o declaratie televizata sambata dreptul tarii sale de a se apara de Iran, informeaza Reuters. El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus "i-am repetat…

- Trei lituanieni au fost arestati in decembrie in Lituania sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi politia de la Vilnius, relateaza AFP. Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei, conform Agerpres. 'Ei au actionat in schimbul…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Mesajul presedintelui Iohannis la 450 de ani de la "Edictul de la Turda" Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj romanilor, cu ocazia trecerii in noul an, subliniind ca societatea si-a demonstrat in 2017 atasamentul fata de valorile democratiei, dar anticipand ca in 2018 ne vor astepta noi provocari. Mesajul presedintelui a fost inregistrat si…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…

- Igor Dodon pleaca la Moscova. Acesta intreprinde o vizita de lucru de doua zile la invitatia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. In cadrul vizitei va participa la intilnirea neformala a liderilor statelor CSI. „sint planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Craciun. Șeful statului subliniaza importanța compasiunii și solidaritații cu cei care au nevoie de sprijinul nostru. Președintele Klaus Iohannis: ‘De Craciun gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, în care arata ca nasterea Domnului este un bun îndemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.