Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 22 martie a.c., un mesaj de felicitare președintelui ales al Federației Ruse, Vladimir Putin.„Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, anunta Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat. Citeste aici textul legii

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters. "Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a felicitat, marti, pe omologul sau Vladimir Putin pentru victoria din alegerile prezidentiale din 18 martie, in urma carora liderul de la Kremlin a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass, scrie Mediafax.S-A…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Vladimir Putin, reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, a pastrat un mister absolut in privinta intentiilor sale legate de o eventuala remaniere a echipei pe care o conduce cu mana de fier, scrie AFP.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare adresat lui Vladimir Putin, care a fost reales in functia de presedinte al Rusiei, informeaza Noi.md. „Cu ocazia victoriei covirșitoare repurtate in cadrul scrutinului prezidențial din Federația Rusa, am onoarea sa va adresez,…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Duminica, alegerile prezidențiale din Federația Rusa, l-au reconfirmat pe Vladimir Putin, pentru al patrulea mandat la Kremlin, scrie presa internationala, inainte de a fi comunicat, oficial, rezultatul votului. De remarcat ca, practic, Putin n-a avut contracandidat, iar votanții varstnici au fost majoritari…

- Peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati, duminica, la urne, in Rusia. Potrivit sondajelor, Vladimir Putin este favoritul a 71% dintre alegatori. Marele absent al alegerilor este Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, caruia i-a fost interzis sa candideze, din cauza unei condamnari.

- Este oficial! Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie Vinerea Mare ca zi libera. Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier, daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare, ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind combaterea ambroziei, cea mai alergenica planta din Romania, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea prevede amendarea cu sume de pana la 20.000 de lei a proprietarilor de terenuri care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a manifestat, din nou, sustinerea fata de Laura Codruta Kovesi in la prezentarea bilantului DNA Discursul complet al presedintelui, transcris de Administratia Prezidentiala: „Doamna Procuror-sef al Directiei...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la bilantul DNA, ca asistam la manifestari virulente ale disperarii in incercarea clara de a subordona justitia politicului, in care niste inculpati si condamnati penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au anchetat. Presedintele a spus insa…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri, la Consiliul European, o majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna. Acesta a exprimat sprijinul…

- Patinatoarea rusa Evghenia Medvedeva, care a ciștigat medalia de argint la Olimpiada din 2018 de la Pyeongchang, i-a felicitat pe ruși cu ocazia Zilei de 23 februarie și i-a mulțumit lui Vladimir Putin, președintelui țarii, pentru posibilitatea de a evolua la Jocurile Olimpice. „Aș dori sa-i mulțumesc…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Se pare ca ziua de naștere a președintelui Igor Dodon a fost una cu succes. Acesta a primit mai multe mesaje de felicitare din partea oficialilor ruși, coreeni, beloruși, etc. Președintele a ținut sa le mulțumeasca tuturor pentru felicitari prin intermediul rețelelor de socializare. Astfel, una dinte…

- Președintele Klaus Iohannis, vizita privata in Germania și Spania, pana sambata. Șeful statului nu este in concediu, ci iși exercita prerogativele, conform legii. Administrația Prezidențiala a confirmat pentru Libertatea ca șeful statului este plecat in aceasta perioada. Președintele Romaniei, domnul…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ironizeaza ultima masura propusa de Statele Unite pentru a sancționa personalitațile din statul rus care ar fi susținut amestecul Kremlinului in alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2016. Lista publicata marți conține numele aproape tuturor membrilor administrației…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape jumatate din avere drept pedeapsa pentru despartirea de fiica cea mica a presedintelui Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, inselata, se pare, cu o vedeta a...

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in campania electorala pentru al patrulea mandat, a vizitat joi uzina de aviatie din Kazan, unde special pentru el a fost organizat un zbor demonstrativ al noului bombardier strategic supersonic T-160 ''Piotr Deinekin'', capabil sa transporte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei. „2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Președintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfașura in acest an in țara, informeaza luni Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa.

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Efectivul Forțelor Armate ale Federației Ruse a scazut de la 1 ianuarie 2018 cu aproape 300 de persoane. Decretul respectiv a fost semnat de președintele rus Vladimir Putin la jumatatea lunii noiembrie și a intrat în vigoare luni scrie paginaderusia.ro „Am decis sa stabilesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a multumit cetatenilor Federației Ruse pentru increderea primita in 2017 si le-a urat sa fie martorii unor "schimbari importante" in 2018, in cadrul discursului cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…