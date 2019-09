Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila și Klaus Iohannis au transmis condoleanțe familiei militarului român mort în Afganistan. M;esajele celor doi au venit înainte ca Ministerul Apararii sa anunțe oficial decesul acestuia.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul de decorare post mortem a reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan.Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru daruirea si curajul manifestate…

- Dupa moartea sa tragica, Zsolt Torok, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați alpiniști romani, a primit o distincție speciala. Acesta a fost decorat post-mortel de președintele Klaus Iohannis.

