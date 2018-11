Iohannis l-a acceptat la Aparare ! Gabriel Les va depune juramantul

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat sambata, la sectia de votare, ca Viorica Dancila a dat un exemplu concret prin votul din cadrul referendumului pentru familie si spera ca acesta sa fie urmat si de presedintele Klaus Iohannis.

- Președintele Klaus Iohannis solicita Avocatului Poporului sa verifice in ce masura Guvernul a respectat legea in momentul in care a adoptat rectificarea bugetara, fara avizul CSAT. Iohannis amenința cu atacul la Curtea Constituționala a deciziei Guvernului.”Președintele Romaniei condamna ferm…

- Informație de ultima ora.Premieru Romaniei a fost convocat de urgenta la Palatul Cotroceni. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o scrisoare Prim-ministrului Romaniei, doamna Vasilica -Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Prima apariție a lui Dancila, dupa protestele din 10 august. Premierul Romaniei a deschis ședința de Guvern cu o reacție la protestele violente din 10 august.”Am vazut un asalt asupra instituțiilor statului. O instituție poate fi acuzata doar in baza unor probe”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul…