- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa consultarile cu PSD la Palatul Cotroceni pe tema justiției, ca social-democrații sunt vinovați pentru situația din justiție și ca PSD da asalturi asupra justiției de cand a venit la guvernare.„Au venit la consultari cei delegati de la PSD,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa consultarile pe tema justiției cu reprezentanții PNL, USR, PMP, UDMR și delegația minoritaților naționale. Președintele a spus ca asaltul PSD asupra justiției trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca este „aproape hotarat” sa organizeze un referendum pe justitie in ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. Anuntul a fost facut la o dezbatere organizata de Festivalul OneWorld. „S-a vorbit mult despre referendum si am spus in mai multe randuri ca…

- „Bugetul rușinii naționale” - a taiat bani de la Servicii! Presedintele Klaus Iohannis a atacat bugetul pe 2019 - pe care l-a numit pompos"bugetul rusinii nationale" - la CCR. "Exista si aspecte de neconstitutionalitate. Bugetul rusinii nationale are aspecte clare de neconstitutionalitate, nu se respecta…

