IOHANNIS joacă tare: nu semnează încă numirile Olguței Vasilescu și lui Mircea Drăghici „Deci in acesta saptamina nu va mai exista nicio schimbare de miniști. Aceasta propunere de remaniere in remaniere va fi analizata cel mai devreme de 1 decembrie. Dupa 1 decembrie putem sa discutam daca va fi cazul, pana atunci nu vom schimba nimic, punct”, a spus Iohannis. Șeful statului a spus ca PSD a rotit 70 de persoane in guvernele din ultimii doi ani. „Așa nu se poate guverna. Cum sa ne imaginam ca poate funcționa un guvern cu doua remanieri intr-o saptamana. Nu sunt de acord sa contribui cu o astfel de guvernare care seamana mai degraba cu un carusel”, a spus Iohannis. Știre in curs de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

