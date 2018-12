Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca proiectul "Romania Educata" se va afla trei luni in dezbatere publica, timp in care vor fi organizate consultari cu mai mai multi factori, intre care partidele si guvernantii. "Concret, astazi lansam un pachet complet in dezbatere, un pachet…

- Programul "Romania Educata", lansat marti la Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, propune masuri pana in anul 2030, precum o rata de promovare de cel putin 80% a testarii de la finalul educatiei gimnaziale si 75% cea de promovare a examenului de bacalaureat din totalul colectivitatii.

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza, miercuri, la Palatul Cotroceni, in dezbatere publica rezultatele proiectului "Romania Educata", initiat de seful statului. Proiectul "Romania Educata" reprezinta cea mai ampla si de durata consultare publica desfasurata pana acum in domeniul politicilor…

- Presedintele Klaus Iohannis lanseaza, miercuri, ora 17.00, la Palatul Cotroceni, in dezbatere publica rezultatele proiectului "Romania Educata", initiat de seful statului, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis va lansa, pe 5 decembrie, proiectul "Romania educata", care cuprinde sapte rapoarte tehnice. Totodata, conform unor surse oficiale ale Administratiei Prezidentiale, seful statului pregateste consultari cu partidele politice referitor la proiectul de tara pe educatie.

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, programul consultarilor va fi urmatorul: de la ora 15,00 - Partidul Social Democrat; ora 15,30 - Partidul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu La deschiderea noului an școlar, bravul nostru președinte Klaus Iohannis a mai facut doua nevazute. A incalcat din nou Constituția facand politica in fața elevilor și profesorilor. A criticat Guvernul, parte a razboiului sau de gherila, ceea ce Legea Fundamentala interzice…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca "Romania Educata", un demers pe care l-a lansat in urma cu peste doi ani, este parte a unui proiect coerent de tara, care va transforma Romania Centenara "intr-un stat modern si puternic, cu institutii solide, in care cetatenii pot avea incredere deplina".…