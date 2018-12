Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, miercuri, ca deputatul PNL Nicolae Neagu i-a cerut presedintelui de sedinta, Florin Iordache, sa elibereze scaunul de la prezidiul Camerei Deputatilor si sa discute la telefon cu presedintele Klaus Iohannis.

- Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca deputatul PNL de Sibiu, Nicolae Neagu, a incercat sa-i dea telefonul lui Florin Iordache, la telefon aflandu-se chiar președintele Klaus Iohannis. Neagu neaga acuzațiile PSD și arata ca nici macar nu are numarul de telefon al președintelui Iohannis.”Cred…

- Liberalii au propus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, revocarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. ‘Ati condus sedinta de plen de declaratii politice in afara Regulamentului, intrucat Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihalcescu sa conduca…

- Ședința solemna a Parlamentului pentru marcarea Centenarului a inceput, miercuri, cu intonarea imnului național. La eveniment participa șeful statului Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și președinții celor celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.Plenul reunit al…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene aratate de Florin Iordache in plenul Camerei Deputaților, ca nu i-au placut, dar poate s-a inspirat din opinia președintelui Klaus Iohannis despre placuțe jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un roman in vara."Nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, miercuri, despre vizita pe care președintele Senatului a efectuat-o la Parlamentul European, Tariceanu povestindu-i liderului social-democrat despre intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles.Liderul ALDE,…