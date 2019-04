Iohannis, întrebări referendum. Băsescu: Nu sunt inspirate și nici clare "Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum", afirma Basescu. Ce spune despre intrebarile pentru referendum Ce spune despre intrebarile pentru referendum "Este drept, intrebarile pentru referendum nu sunt nici cele mai inspirate si nici cele mai clare, dar participarea la acest referendum este vitala pentru recredibilizarea Romaniei. O buna participare care sa duca la validarea referendumului ar fi semnalul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

