Iohannis, intors din nou cu cheita In 1918, in luptele de la Marasti, Marasesti si Oituz, soldatii romani au fost animati de valorile europene. Cine are curajul sa ma contrazica? Intre doua atacuri, se tupilau in transee si discutau despre egalitatea de sanse, despre vointa poporului, chestii d-astea. Apoi, cand au venit comunistii la putere, le-au aratat cum e cu vointa […] Iohannis, intors din nou cu cheita is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

