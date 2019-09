Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, o scurta intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Președintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul…

- Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei). Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema 'Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila', unde va sustine o interventie in cadrul sesiunii…

- Laura Codruta Kovesi a primit, joi, aviz pozitiv in Consiliul European, de la ambasadorii statelor membre, pentru functia de procuror sef European. Presedintele Klaus Iohannis saluta rezultatul de astazi, precizand ca votul reprezinta o victorie importanta pentru Romania și confirma aprecierea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe premierul polonez, Mateusz Morawiecki, cei doi discutand despre consolidarea cooperarii bilaterale dintre cele doua state, agenda regionala, europeana si de securitate, informeaza Administratia Prezidentiala.Potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anunțat ca respinge propunerile avansate de premierul Viorica Dancila pentru posturile vacante din Guvern. Iata textul declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:…

- Donald Trump il va primi marți, 20 august, la Casa Alba, pe președintele Klaus Iohannis, potrivit Hotnews. „Cei doi lideri vor discuta despre cele mai bune modalitați de a raspunde numeroaselor provocari de securitate comune cu care se confrunta Statele Unite și Romania și modalitațile de a promova…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate a diplomatiei romanesti. "Evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca (...) in fiecare moment si Parlamentul si Comisia au spus ca Romania este pregatita…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, la intalnire "au fost subliniate importanta participarii Romaniei, ca tara invitata, la Festivalul International Europalia, si oportunitatea oferita de aceasta participare de a prezenta in Belgia diverse aspecte, mai putin cunoscute, ale culturii…