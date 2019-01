Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei Romaniei la Consiliul UE- joi Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi seara, la Ateneul Român. A doua zi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va face declaratii…

- In primele 6 luni ale lui 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar preluarea va fi marcata, pe 10 ianuarie, de vizita, la Bucuresti, a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alaturi de Colegiul Comisarilor. La mijlocul lunii viitoare, premierul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut in aceasta dimineata o convorbire telefonica cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki. Discutia a scos in evidenta relațiile bilaterale foarte bune dintre Romania și Polonia, care se dezvolta continuu și produc efecte pozitive, atat pentru…

- "Asistam la o noua etapa dintr-un razboi de uzura. Am intrat in zodia jocurilor politice sterile, ceea ce nu e nimic nou pentru Romania. Din pacate, suntem obisnuiti cu astfel de chestiuni, insa este pacat. Opozitia si cei care i se opun lui Liviu Dragnea si coalitiei PSD-ALDE nu au reusit sa isi…

- Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent…

- Precizari de ultima ora din partea ambasadoarei Finlandei la București. Ieri, Finlanda se declara pregatita sa preia, in locul Romaniei, președinția Consiliului Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis atenționa ca la acest moment nu suntem pregatiți.Ambasadoarea…

- Cu aceasta ocazie, presedintele Iohannis a subliniat faptul ca, pe perioada detinerii presedintiei, tara noastra isi propune sa obtina rezultate concrete pentru cetatenii europeni si sa contribuie la consolidarea proiectului european.El a mentionat ca, in aceasta perioada, Romania isi propune…