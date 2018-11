Presedintele Klaus Iohannis efectueaza luni si marti o vizita oficiala in Franta, cu prilejul inaugurarii Sezonului cultural Romania-Franta, care vizeaza zece ani de la semnarea Declaratiei de Parteneriat Strategic, precum si celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918. Luni seara, președintele se va intalni cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Franta la Ambasada Romaniei la Paris. In a doua zi a vizitei sale oficiale in Franta, presedintele Iohannis se va intalni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron.

Programul vizitei

Astfel, marti presedintele Iohannis va participa,…