- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, tara care detine in prezent Presedintia rotativa a Consiliului UE, si au discutat despre asigurarea continuitatii de actiune intre cele doua Presedintii succesive ale Consiliului Uniunii Europene.

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El are programate o serie de intalniri cu lideri europeni. Cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Iohannis a vorbit despre Brexit, dar și despre ce va face Romania la președinția rotativa a Consiliului…

- Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent…

- "Parlamentul European este un partener cheie in mandatul pe care urmeaza sa il preia Romania la presedintia Consiliului UE si, in general, in ceea ce priveste cooperarea cu toate institutiile europene. (...) Romania impartaseste pe deplin aceasta orientare pro europeana si ne vom asuma in calitate…

- Vizita in Romania a negociatorului sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, si discutia cu cei doi lideri ai Parlamentului vine in contextul in care retragerea UK din UE are loc in perioada detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Potrivit unui comunicat al…

- 'Apreciez atat implicarea dumneavoastra in a sustine activ cresterea acestui sector, cat si preocuparea constanta pentru siguranta zborului si securitatea aviatiei civile. Mi-as dori ca viitorul sa aduca, si in tara noastra, o perspectiva cat mai cuprinzatoare asupra transportului aerian. Romania…