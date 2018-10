Iohannis incepe duminica vizita in Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale dintre Romania si Italia la nivel de Parteneriat Strategic Consolidat, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Duminica, 14 octombrieLa sediul…

- Darius Valcov face noi dezvaluiri explozive, acuzand ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta “in privat”, iar in august a respins actul normativ. Valcov a adaugat ca, in…

- Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca primul dintre cetațenii romani declarat ca decedat de catre autoritațile italiene este in viața. Barbatul este internat in coma profunda de gradul IV, la o unitate medicala din Genova.

- Presedintele n-a inteles ca, pe toata perioada mandatului, este obligat sa se disocieze de partizanatul politic. Iar daca a inteles si insista, totusi, in actiunile lui, este clar ca avem de-a face cu un individ care sfideaza orice regula, care triseaza si care nu tine cont decat de interesul urmarit:…

- Klaus Iohannis se adreseaza din nou Curtii Constitutionale. De aceasta data, Presedintia a anuntat ca primul om in stat i-a trimis, miercuri, o sesizare presedintelui Curtii Constitutionale. Este vorba despre o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.…

- Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de catre presedintele Klaus Iohannis, ca riscurile unui "hard Brexit” sunt mici in momentul de fata, dar trebuie avute in vedere, el aratand ca Irlanda se pregateste pentru asa ceva, ca tara, isi diversifica…

- USR crede, la fel ca si presedintele Klaus Iohannis, ca Legile Justitiei trebuie revizuite in Parlament in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, pentru a ramane in clubul select al tarilor Uniunii Europene, a declarat, joi, senatorul USR Vlad Alexandrescu. "Ma bucur ca presedintele…

