Iohannis, inca o sfidare Nu mai stiu a cata oara Klaus Iohannis ne intoarce spatele. Doborat de importanta si de un orgoliu nemasurat – nu stiu de ce imi vine sa zic prostesc – Iohannis ii trateaza pe toti de sus. Mai putin pe cei la botinele carora se gudura, asteptand un scarpinat dupa urechi. Bichonul coanei Merkel musca, […] Iohannis, inca o sfidare is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

