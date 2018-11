Iohannis, inaintea reuniunii extraordinare a CE vizand Brexit: Drepturile romanilor, daca acest Acord se aproba, sunt perfect protejate

Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile romanilor din Marea Britanie sunt perfect protejate de acordul privind Brexitul, daca acesta este aprobat in forma care va fi discutata duminica in cadrul reuniunii extraordinare a liderilor UE, a declarat, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis. ”Pana in acest ...

- Șeful statului nu a aparut in imaginile transmise de biroul de presa al Consiliului European de la summitul de miercuri seara, locul sau fiind gol. Cu cateva ore mai devreme, Iohannis aparea in fotografii facute la parcul arheologic din Pompei. Administratia Parcului arheologic din Pompei a postat…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit. In imaginile de la inceputul reuniunii, Klaus Iohannis este de ne...