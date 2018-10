„Este evident ca legile justiției in forma in care sunt ele valabile astazi trebuie regandite și trebuie modernizate. Este clar ca obiectivul meu, cel puțin, este sa ajunem sa avem legile corectate și sa garantam independența justiției. Pentru asta este cu siguranța nevoie de mai multe lucruri. Este nevoie de reluarea ciclului legislativ, dar nu oricum – este nevoie de o legiferare responsabila, transparenta, care duce la modernizarea reala”, a declarat Klaus Iohannis. Președintele a spus ca exista opinia finala a Comisiei de la Veneția, cel mai avizat organ in justiție și recomandarile trebuie…