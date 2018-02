Stiri pe aceeasi tema

- Președinteșe Klaus Iohannis petrece și weekendul acesta la schi pe partiile din Masivul Șureanu, una dintre destinațiile sale preferate din Romania, unde a mai fost surprins de doua ori iarna aceasta. Un turist aflat sambata pe partie a realizat cateva fotografii cu șeful statului in timp ce aștepta…

- Președintele Klaus Iohannis, vizita privata in Germania și Spania, pana sambata. Șeful statului nu este in concediu, ci iși exercita prerogativele, conform legii. Administrația Prezidențiala a confirmat pentru Libertatea ca șeful statului este plecat in aceasta perioada. Președintele Romaniei, domnul…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis. Se pare ca cei doi au fost la cumparaturi, deoarece aceștia aveau mai multe sacoșe. Președintele era imbracat...

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, miercuri, delegatia Romaniei la "Invictus Games Toronto 2017", context in care a afirmat ca membrii echipei sunt un exemplu de curaj si fac cinste tarii noastre. "Ma bucur sa primesc din nou, la Palatul Cotroceni, o echipa de invingatori, care merita…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la manifestarile dedicate celei de a 159 a aniversari a Unirii Principatelor Romane.Cu prilejul evenimentului, Klaus Iohannis a participat la ceremoniile organizate de Patriarhia Romana. Seful statului a asistat la o slujba Te Deum, oficiata de Preafericitul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu ii este teama de suspendare, intrebat daca a numit-o pe Viorica Dancila de teama unor consecinte politice. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti,...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la cei implicati în procedura de formare a Guvernului sa se mobilizeze. "Invit pe toti cei implicati în procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pâna la 1 februarie întreaga…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ieri ca va chema astazi partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. „Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Președintele Klaus Iohannis a mers sambata sa schieze in Muntii Sureanu, in judetul Alba, zona numita si „Elvetia Romaniei” datorita inalțimii foarte mari la care se afla stațiunea. Șeful statului a fost pozat in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara multumit de activitatea CSM si a Parchetului General in 2017 si a profitat de prezenta vineri la sedinta de bilant a Consiliului pentru a se prezenta drept un partener constant al sistemului judiciar, care sustine independenta Justitiei. "Cand am devenit…

- Manifestari comemorative in cinstea martirilor din Decembrie 1989 Foto: Arhiva/ Isabela Aivancesei. În toata tara se desfasoara zilele acestea manifestari comemorative în cinstea martirilor din Decembrie 1989, simpozioane, expozitii, mese rotunde si concerte. Tot astazi, Senatul…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca un referendum privind schimbarea formei de guveramant in monarhie este o „fumigena”. „Un referendum pe tema monarhiei este o fumigena”, a spus Iohannis. Seful statului a declarat ca un referendum…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca exista un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și in cazul Romaniei, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost facuta de șeful statului intr-o discuție informala cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune ca Ministrul…

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi, de la Bruxelles, pe tema modificarii Codurilor penale, precizand ca este sceptic in aceasta privința. Șeful statului le-a transmis parlamentarilor sa abordeze subiectul „cu mare raspundere”.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgența 50/2017, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale transmis AGERPRES. Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgența…

- "Inaintea zilei de 1 Decembrie, presedintele a facut declaratii care politizau Ziua Nationala. De asemenea, discursul de Ziua Nationala a fost menit sa imparta Romania in doua. A gasit acest moment potrivit sa arate ca exista doua Romanii - una a lui si a sustinatorilor lui si alta a celor care nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in discursul rostit la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale, ca si-ar fi dorit ca in ultimul an sa vada o mai mare preocupare a decidentilor politici pentru consolidarea democratiei independentei justitiei, in schimb constatand preocuparea acestora…

- Iohannis, la receptia de Ziua Nationala: De teama justitiei, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la inceputul recepției de anuale ținute la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța acestei zile pentru statul roman moder, dar a și lansat un nou atac la adresa clasei politice. ”1 Decembrie reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administratiei Prezidentiale. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la dezbaterea „Orasele României la 100 de ani de la Marea Unire”, la Ploiești, iar drept metoda de transport, șeful statului a ales trenul.Ajuns la Ploiești, șeful statului le-a spus jurnaliștilor ca a avut o calatorie…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca ideea existenței în România a unui "stat paralel" nu este decât o gluma proasta, informeaza, miercuri, Agerpres. Șeful statului a declarat, la Ploiești, ca exista câteva persoane care inventeaza astfel de…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit pentru prima data despre rezoluția PSD și așa-numitul stat paralel cu care se lupta cei din PSD. Șeful statului a precizat ca acest concept este “o gluma proasta” și a adaugat ca din cauza celor care au probleme penale s-a ajuns la astfel de discuții in spațiul public.…

- Presedintele Klaus Iohannis a calatorit miercuri dupa-amiaza cu trenul spre Ploiesti, unde va participa la dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti". Seful statului a postat si o fotografie din tren pe pagina sa de Facebook. Ziarul Incomod din Ploiesti…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului. Șeful statului vorbește despre obligația societații de a oferi șanse echitabile și sprijin copiilor dar și despre faptul ca orice abuz ține de o mentalitatea primitiva “a unei societați care…