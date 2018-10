Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica seara, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei.Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 17 octombrie in Republica Italiana.Seful statului este insotit la eveniment de…

- Duminica seara, Columna lui Traian a fost luminata in culorile drapelului Romaniei. Momentul marcheaza Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de stat in Italia. Seful statului a fost aclamat de peste 1.000 de romani.

- Columna lui Traian din Roma a fost duminica seara iluminata în roșu, galben și albastru cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în compania președintelui Klaus Iohannis, care a început duminica o vizita de stat în Italia, prima dupa

- Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie in Republica Italiana. Seful statului este insotit la eveniment de sotia lui, Carmen Iohannis. La sosirea la Columna lui Traian, Klaus Iohannis si sotia lui au fost asteptati de autoritati locale…

- ”In cursul serii, Președintele Klaus Iohannis a participat la un moment simbolic al vizitei, cu incarcatura deosebita pentru relația bilaterala dintre cele doua state – iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei”, arata un comunicat de presa al Administrației Prezidențiale.Este…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica seara, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei. Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie…

- Duminica seara, Columna lui Traian (Roma) a fost luminata in culorile drapelului Romaniei. Momentul marcheaza Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de stat in Italia alaturi de sotia sa, dar si cateva sute de romani.Klaus Iohannis…

- Duminica seara, la ora 20.00, Columna lui Traian a fost luminata in culorile drapelului Romaniei. Momentul marcheaza Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de stat in Italia, dar si un grup de aproximativ 100 de romani.