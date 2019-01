Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins astazi, pentru prima data in acest an, la schi in Munții Șureanu. Domeniul schiabil Sureanu are partii cu lungime totala de 18 kilometri și este situat la cea mai mare altitudine din tara, peste 2000 de metri. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a petrecut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 7 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de catre organele fiscale de la nivel județean și al municipiului…

- „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care probabil se crede un fel de tatuc al acestei tari, este atat de disperat sa iasa in evidenta cu ceva notabil inca a ajuns sa se lege acum de agenda Guvernului care, de altfel, este publica inaintea fiecarei sedinte. Sigur ca exista prerogative constitutionale…

- „Presedintele Romaniei nu a avut sub nicio forma intentia de a incalca dreptul la demnitate al persoanelor care sufera de autism. Presedintele Romaniei isi cere scuze daca, in urma afirmatiei dumnealui, sunt persoane care s-au simtit lezate", a declarat pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al Presedintelui…

- Președintele Romaniei,l Klaus Iohannis, a semnat luni, 17 decembrie, decretl privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.Modificarea Codului de procudura…

- Domeniul schiabil din Poiana Brasov se deschide sambata, sase partii oferind conditiile necesare pentru practicarea schiului, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea. ''Astfel, partia Lupului, partea superioara, cu iesire…

- „Ceea ce a facut astazi presedintele Iohannis nu este decat o mutare de sah intr-o partida al carei castigator il vom cunoaste la urmatoarele alegeri. (...) Presedintele Iohannis este castigatorul de etapa! O etapa care va fi reluata in ajun de Mos Nicolae', a transmis, joi, liderul PMP. Amintim…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, l-a primit pe Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in plenul Parlamentului de la Strasbourg, in contextul initiativei de a invita sefii de stat sau guvern ai statelor UE pentru a dezbate impreuna cu deputatii europeni viitorul ...