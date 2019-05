Iohannis, în război cu PSD: Situația din România, foarte complicată. Coabitarea e grea Președintele Iohannis a la conferința despre situația politica din Romania, pe care o considera ”foarte complicata”, facand referire la independența justiției și la referendumul care urmeaza. „Situația este foarte comlpicata in Romania. Independența justiției este amenințata, avem politici populiste și situații complicate. Daca vorbim de arhitectura sistemului politic, avem o coabitare grea intre președinție și majoritatea guvernamentala. Situatia este foarte complicata pentru cetațeni și administrație. Va trebui sa avem un raspuns puternic din partea cetațenilor. Și vom avea”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

