Iohannis, în război cu Guvernul Dăncilă, la Florența: Dă vina pe Uniunea Europeană "A doua problema sunt politicienii inșiși. Dand vina pe UE atunci cand ești acasa este o practica foarte comuna. Atata timp cat avem politicieni care spun ca UE e buna, dar se duc acasa și spun ca Uniunea ne-a impiedicat sau e vina ei, atunci acest lucru este problematic. Cand vine cineva și intreaba politicianul de ce nu s-a construit drumul, șoseaua, politicianul da vina pe Uniunea Europeana. Trebuie nu doar sa creeam proiecte, ci sa fim onești, daca UE a creat o oportunitate și nu am reușit sa ne mișcam in direcția buna, atunci trebuie sa spunem "scuze, nu a fost un proiect bun", politicienii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

