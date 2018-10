Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a pledat marti, in plenul PE, pentru consolidarea proiectului european. "Parcurgem un nou capitol in devenirea si consolidarea proiectului european in care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul Uniunii. Din aceasta perspectiva, pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate si pentru calea europeana comuna in eforturile de consolidare a proiectului european, cheia centrala a demersurilor noastre trebuie sa ramana unitatea. Pentru Romania, acest principiu reprezinta insasi esenta…