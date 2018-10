Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, în plenul Parlamentului European, ca pledeaza ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate, iar cheia centrala trebuie sa ramâna unitatea. Presedintele a spus ca în niciun caz nu se pot repune în discutie principiile fundamentale…

