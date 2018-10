Stiri pe aceeasi tema

- „Romania pentru mine nu este o tara neutra, este o tara fata de care am sentimente profunde. Ma gandesc la poporul roman. Imi place de el. Romania este un furnizor de stabilitate, nu un consumator de stabilitate. Fara Romania, Uniunea Europeana nu ar fi completa. Romania sarbatoreste pe 1 decembrie…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- ”In calitate de europarlamentar al Romaniei, imi exprim nemulțumirea fața de presiunea uriașa care se face asupra țarii noastre, prin cele doua dezbateri legate de Romania intr-o singura saptamana. Este o situație fara precedent care, din pacate, nu face decat sa loveasca in imaginea Romaniei pe…

- „Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care va avea loc in Parlamentul European: dezbaterea in plen va avea loc in prima sesiune plenara din luna octombrie (1-4 octombrie). Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din…

- Comisia Europeana va lua masuri impotriva celor care nu respecta statul de drept, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Reuters conform News.ro . „Comisia va rezista in fata tuturor atacurilor asupra statului de drept”, a declarat Juncker in discursul sau privind starea…

- Scrisoarea premierului Viorica Dancila, in care acuza „incercari de inlaturare pe cale violenta” a Guvernului, a ajuns la Comisia Europeana, care va da un raspuns, a confirmat pentru HotNews, un purtator de cuvant al executivului european, anunta Hotnews. Scrisoarea a fost obținuta de jurnalistul Ovidiu…

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violenta inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor.