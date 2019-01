Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca obișnuiește sa discute cu politicieni din PNL și USR și ca va continua sa faca acest lucru pe tot parcursul anului, iar cu liberalii va colabora pentru pregatirea campaniei prezidențiale.Intrebat daca a discutat anul acesta…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale si a anuntat obiectivele pentru acest an. "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari,...

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, precizand ca PNL il sustine in acest scrutin. "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, incepem direct cu președinția Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea...

- Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din...

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va fi una destul de "consistenta" si va cuprinde si candidati din Transilvania, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, in Baia Mare,…

- Cristian Ghinea spune ca Dacian Cioloș subestimeaza USR și este convins ca formațiunea sa va obține un rezultat bun la alegerile europarlamentare care vor fi un test și din perspectiva negocieilor interne. Ghinea mai spune, intr-un interviu pentru Adevarul , ca USR și MRI pot bate PNL și PSD, insa,…