- "In urma cu mai putin de o saptamana, acest destin european a fost reconfirmat cu forta de romanii din tara si de cei din starintatate. Diplomatia pontificala continua sa reprezinte un factor pacificator si de echilibru in abordarea problemelor de pe agenda globala. In fata provocarilor contemporane…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in discursul rostit in prezenta Papei ca, in urma cu o saptamana, destinul european a fost confirmat cu forta de romanii din tara si din strainatate si ca trebuie sa avem grija de casa noastra, Europa.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 26 mai, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, prima reacție, dupa ce ALDE nu a facut pragul la europarlamentare „Buna seara!Buna seara, dragi romani! Sunteți fantastici! Va…

- Romanii din toata lumea voteaza azi, 26 mai 2019, la alegerile europarlamentare 2019, dar și l referendumul pentru justiție, convocat de Președintele Klaus Iohannis. Prezența la urne, in timp real, este aratata de BEC ( Biroul Electoral Central).

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa voteze la referendumul pe Justitie din 26 mai. „Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca la referendumul pentru redefinirea familiei, care a fost organizat anul trecut, romanii au dat o lectie "infatuatilor care au propagat ura". "Stat de drept fara...