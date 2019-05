Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține joi, 30 mai, ora 17:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, dupa discuția pe care avut-o astazi cu premierul Viorica Dancila. Principalele declarații ale președintelui Sunt foarte bucuros ca anunț ca 6,5 milioane de romani au raspuns cu DA…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca foarte mulți lideri europeni cu care s-a intalnit zilele trecute la Bruxelles au apreciat rezultatul referendumului pe justiție. Șeful statului a subliniat ca rezultatul bun al consultarii populare…

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat, miercuri, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, anuntul facut de liderul PSD Liviu Dragnea, ca va anunta duminica seara daca va candida la alegerile prezidentiale. "Nu cred ca se va anunta mare branza la PSD duminica seara, decat ca vor pierde alegerile", a…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca nu va mai nominaliza niciun premier PSD, el vorbind despre schimbarea majoritatii parlamentare, dupa alegerile europarlamentare. "Pot sa va spun, PSD nu va primi inca o nominalizare de premier, de la mine", a spus seful statului, intrebat daca va mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis refuzul in scris pentru cei trei ministri propusi de PSD: Eugen Nicolicea (Justitie), Tit Brailoiu (Diaspora) si Oana Florea (Fonduri Europene). Seful statului nu a ratat ocazia de a-l ataca pe liderul PSD Liviu Dragnea: „In Europa nu mai discuta nimeni cu PSD. Alegerile…

- Discuția a fost purtata in platoul Romania Tv, duminica seara, in condițiile in care se vorbea de o posibila candidatura a premierului Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. ”Nimic nu este exclus. Insa, eu cred ca cel puțin partidele mari de la noi ar trebui sa aiba curajul sa procedeze…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Guvernului sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale, punctand ca referendumul din 26 mai "a intrat in linie dreapta", iar orice act emis de Executiv in acest domeniu ar fi "ilegitim". "Solicit si de aceasta data…

- Presedintele Klaus Iohannis va chema saptamina viitoare, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari, pe tema referendumului pe Justitiei, care va avea loc pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. Seful statului urmeaza sa trimita in aceasta saptamana, Parlamentului, o…