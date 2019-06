Iohannis îl refuză pe Ponta. Revizuirea mai largă a Constituţiei, respinsă "Nu este neaparat de dorit sa mergem pe o revizuire larga a Constitutiei in aceasta configuratie. Avem un rezultat al referendumului care trebuie pus in aplicare. Reviunea ampla se poate discuta ulterior. In acest moment, dupa parerea mea, conditile pentru o ampla revizuire a Constitutiei nu sunt date", a declarat presedintele. Referendumul pentru Constitutie, cat mai repede "Referendumul pentru revizuirea Constitutiei trebuie organizat cand se poate. Cu cat mai repede, cu atat mai bine. Ar fi cel putin ciudat sa se organizez referendumul intre alegeri. Romani nu cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

