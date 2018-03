Iohannis il felicita pe Putin pentru victorie, cu patru zile intarziere. Ce i-au transmis alti lideri europeni sefului de la Kremlin

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Presedintii din Franta si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, au discutat miercuri despre modalitatile de solutionare a disputelor comerciale si despre reactia fata de Rusia dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie, anunta Casa Alba.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au semnat o declarație comuna prin care condamna ferm otravirea cu substanța neurotoxica a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitații Marii Britanii.

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Theresa May va anunța ce masuri va lua impotriva Rusiei dupa ce nu a primit niciun raspuns privind otravirea spionului Sergei Skripal cu un gaz neurotoxic din categoria agenților Novikoch. Luni, premierul britanic le-a dat rușilor termen pana marți noaptea sa vina cu explicații, scrie BBC News. Rusia…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Polemicul Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, este sambata invitatul vedeta la deschiderea celui de-al XVI-lea Congres al Frontului National (FN, extrema dreapta franceza) care se desfasoara la Lille (nordul Frantei), informeaza EFE. Bannon, care si-a exprimat tot timpul…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- O discuție telefonica și o viitoare vizita oficiala a președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova, la 24- 26 mai, arata continuarea campaniei de preluare a dominației politicii europene externe, de securitate și aparare de catre președintele francez, in contextul absenței prelungite a doamnei…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- Casa Alba a anuntat ca Pentagonul lucreaza pentru organizarea unei impresionante parade militare pentru ”Independence Day”, sarbatoarea nationala care are loc in 4 iulie in SUA. Dupa ce anul trecut a luat parte, la invitatia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la defilarea militara de pe Champs-Elysees,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…