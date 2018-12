Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis invoca un text de lege pentru punerea la dispozitie a ordinii de zi a sedintelor de guvern, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. "Doamnei VASILICA-VIORICA DANCILA Prim-Ministrul Romaniei Stimata doamna Prim-ministru, In vederea exercitarii…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis luni o scrisoare prim-ministrului Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, informeaza Administratia Prezidentiala. "In vederea exercitarii prerogativelor stabilite de art. 87 din Constitutie, va solicit sa imi transmiteti…

- Președintele Romaniei i-a transmis premierului o scrisoare in care ii solicita agenda de lucru a fiecarei ședințe de Guvern. Solicitarea vine dupa ce Liviu Dragnea a cerut Executivului masuri privind amnistia și grațiere.Citește și: SONDAJ CURS - Tendința de scadere a președintelui Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, marti, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, vineri, o scrisoare Patriarhului Daniel in care il anunța ca nu va participa, duminica, la ceremonia de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului, din motive care țin de agenda europeana, informeaza Administrația Prezidențiala."Preafericirea Voastra,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei, in contextul in care in aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb, potrivit Administratiei Prezidentiale, scrie Mediafax. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de numire a Ecaterinei Andronescu în fruntea Ministerului Educatiei, în contextul în care în aceasta zi expira termenul de interimat la minister al Rovanei Plumb."Presedintele României, domnul Klaus Iohannis,…

- Șeful statului a semnata semnat joi, 4 octombrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunța Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat.