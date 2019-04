Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Parlament pentru a celebra 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO. El nu a fost intampinat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, la intrarea in Parlament, fiind preluat de vicepreședinți de la PNL, Alina Gorghiu și Marilen Pirtea.Ajuns pe holurile…

- Presedintele a intors, vineri, in Parlament bugetul de stat pe anul in curs. In acest sens, a adresat presedintilor celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, o cerere de reexaminare. Totul, in conditiile in care in prima faza, dupa, in 20 februarie, ce legea bugetului fusese trimisa…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca favorit la alegerile prezidentiale: 41,4% intentie de vot are seful statului, in crestere fata de luna trecuta, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi se situeaza Calin Popescu Tariceanu, cu 18%, in timp ce Victor Ponta se mentine la…

- Atat guvernatorul, cat si Consiliul de Administratie al Bancii Nationale al Romaniei se afla, la aceasta ora, in fata membrilor comisiilor economica si de buget-finante din Senat, cu lamuriri pe tema cresterii Robor-ului, la o parte a discutiilor fiind prezent si presedintele acestei Camere, Calin Popescu…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Iași. Potrivit rezultatelor sondajului DC News, locuitorii din Iași au optat pentru Calin Popescu-Tariceanu. Acesta a obținut 31,42% din voturi. Pe ultimul loc s-a clasat Kelemen Hunor cu 0,71%. Klaus Iohannis a obținut, in urma rezultatelor sondajului, 17,91%,…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Conform sondajului DC News, locuitorii din Braila au optat pentru Calin Popescu Tariceanu: 33,96%. Alt candidat: 20,75% si Liviu Dragnea: 17,61%. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Iata rezultatul sondajului pentru alegerile prezidențiale 2019:…

- Bogdan Chirieac a declarat, joi, la "Ediție Speciala", moderata de Catalina Porumbel, ca afirmațiile facute astazi de Alina Gorghiu, potrivit carora ar exista o noua majoritate in Parlament care sa le permita trecerea unei moțiuni de cenzura și inlaturarea lui Liviu Dragnea, sunt chestiuni "absolut…

- Presedintele Klaus Iohannis are prima sansa pentru a obtine un nou mandat la Palatul Cotroceni, potrivit unui sondaj al IMAS, realizat la comanda Europa FM. Principalul adversar, potrivit intentiei de vot din cercetare, ar fi Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, in timp ce Liviu Dragnea se afla mult…