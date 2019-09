Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca Viorica Dancila a mai incercat sa discute cu el despre remaniere, ca premierul nu a insistat deloc pe aceasta tema și ca l-a sunat cu cateva ore inainte sa trimita propunerile de miniștri.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, in statiunea Venus, ca dupa ce a respins propunerile de ministri si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa le prezinte in Parlament, aceasta a venit in fata natiunii "cu afirmatii ciudate". "Eu am venit in fata natiunii cu argumente constitutionale…

- Ideea pactului, ”benefica, dar dupa validarea din partea cetațenilor” Presedintele României, Klaus Iohannis, a reactionat la propunerea facuta ieri seara de premierul Viorica Dancila privind semnarea unui pact prin care partidele sa se angajeze ca nu vor scadea salariile si pensiile în…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbata, în statiunea Venus, ca intentia premierului Viorica Dancila de a propune partidelor parlamentare semnarea unui pact national pentru bunastarea românilor este o actiune electorala, ideea de pact fiind buna daca vine dupa o validare, relateaza…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Pactul propus de premierul Viorica Dancila este unul bun in esența, dar ii transmite sa lanseze astfel de propuneri in urma uneir validari electorale, nu in campania electorala.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5…

- "Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii…

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…

- "Vad ca domnul Oprisan nu doreste ca presedintele executiv si secretarul general sa fie alesi de Congres, ceea ce limiteaza mult democratia in PSD. Cu toate astea, intreb, partidele aflate in dificultate sunt conduse cu autoritate sau democratic? Pentru ca partidul este esential pentru democratia…