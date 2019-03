Iohannis, ia-ti referendumul si du-te! La ce ne-ar putea folosi referendumul? Eu nu spun ca ar fi bun la ceva. Si nici ca ne-ar trebui. Asta sustine Iohannis, dar nu poate arata nici macar cu degetul de ce este nevoie de el. Explicatiile lui nu scot nimic in evidenta. Intr-o interventie pe care a avut-o dimineata, l-am auzit cum incerca […] Iohannis, ia-ti referendumul si du-te! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cateva ore, la Cotroceni urmeaza sa ajunga membri ai societatii civile, care vor raspunde invitatiei la dialog lansate de catre presedintele Iohannis, pe tema referendumului pentru Justitie. Mai exact, cu privire la eventualitatea organizarii unei astfel de consultari populare in ziua in care sunt…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a scris, duminica seara, pe Facebook, ca un referendum pe independența justiției este inutil pentru ca 99,9% dintre romani iși doresc acest lucru, și l-a acuzat pe șeful statului ca iși dorește „o tema de atac” in campania pentru europarlamentare.„Șeful statului…

- Fostul presedinte al Romaniei nu este de acord cu referendumul predecesorului sau. Intrebat cum comenteaza anunțul lui Iohannis ca este „aproape hotarat" sa convoace referendumul, Traian Basescu a ras secunde in șir. "Este nepermis ca la ora asta presedintele sa fie nehotarat, pentru ca Parlamentul…

- Presedintele nu reuseste sa mai trezeasca vreun interes cuiva, exceptand cateva grupuri de fanatici care-si refuza realitatea. Partidele care il sustin si ii declara devotament o fac pentru ca spera in continuare la putere. Spun de pe acum ca este iluzorie, pentru ca nu vor ajunge la ea niciodata. Strada…

- Prima sedinta de Guvern cu cei doi noi ministri la Dezvoltare si Transporturi a fost si cea in care premierul a criticat demersul facut, recent, de catre liderul de la Cotroceni, care a ales sa conteste proiectul de buget la Curtea Constitutionala. “Constat ca domnul presedinte face tot posibilul sa…

- Dupa cum era de asteptat, social-democratii nu au lasat fara replica recentul mesaj exprimat de la Cotroceni, prin intermediul purtatorului de cuvant al presedintelui Iohannis. Mai exact criticilor in rafala la adresa PSD-ului si a Guvernului, pe tema bugetului ajuns pe masa presedintelui, pentru pormulgare.…

- Presedintele nu o numeste pe Lia Olguta Vasilescu in fruntea Ministerului Dezvoltarii. Hotararea a fost anuntata dupa cateva saptamani de asteptare a unui raspuns din partea Presedintiei. Ramane de vazut cum se vede aceasta decizie la Palatul Victoria si ce pasi se vor face din directia Executivului.…

- Social-democratii ii cer presedintelui justificari publice in privinta a ceea ce considera a fi “blocajele sistematice din ultima perioada”. In acest sens, au transmis un mesaj prin intermediul Facebook, marti, adica la o zi dupa ce primul om in stat anuntase ca va refuza din nou propunerile de ministri…