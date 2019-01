Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi premierului Viorica Dancila doua scrisori in care motiveaza respingerea nominalizarilor de ministri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii. In cazul nominalizarii lui Ilan Laufer la Dezvoltare sunt invocate conditiile pentru ocuparea functiei de membru al Guvernului, iar in cel al Liei Olguta Vailescu la Transporturi lipsa de experienta, in timp ce nominalizare acesteia la Dezvoltare si a lui Mircea Draghici la Transporturi "nu fac dovada indeplinirii conditiilor de legalitate astfel incat sa li se poata da...