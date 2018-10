Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, miercuri, pe ambasadorul agreat al Sultanatului Oman in Romania, Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acredit...

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 8 octombrie, la sediul MApN, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble.Subiectele abordate in cadrul discutiilor au vizat cooperarea romano britanica in domeniul apararii, cu…

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, luni, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l a primit astazi, 23 august 2018, pe ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Potrivit MAE, intrevederea a reliefat stadiul excelent al…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul apararii al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Gavin Williamson, aflat in vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, pe durata intrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Paul Brummell, in vizita de ramas bun, cu prilejul incheierii mandatului acestuia in Romania, cei doi interlocutori exprimandu-si satisfactia fata de evolutiile…