- Președintele Klaus Iohannis i-a telefonat direct ambasadorului roman la UE, Luminița Odobescu, și i-a cerut ca Romania sa voteze pentru Laura Codruța Kovesi, in COREPER.Citește și: BREAKING - Laura Codruța Kovesi a fost desemnata procuror-șef al Parchetului European Potrivit Digi 24,…

- Președintele Klaus Iohannis, un nou refuz adresat premierului Viorica Dancila. Cei șase miniștri propuși de premier spre numire in Executiv au fost respinși de președinte. El a numit remanierea propusa de Dancila ca fiind neavenita și nepotrivita. Șeful statului a precizat ca niciun ministru nu va…

- Președintele Klaus Iohannis respinge remanierea Guvernului, cu propunerile de noi miniștri facute recent de premierul Viorica Dancila. Klaus Iohannis a invocat faptul ca ALDE a parasit Guvernul, astfel, ca noua formula trebuie sa fie validata in Parlament. In acest sens, președintele a refuzat propunerile…

- Rabinul Comunitatii Originarilor din Romania, Josef Wasserman, a facut, vineri, un apel catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila sa lase la o parte divergentele si sa ajunga la un consens politic in vederea desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel, dupa mai bine de trei ani…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a spus ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…