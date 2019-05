Iohannis: Guvernul PSD trebuie să plece! Klaus Iohannis a facut declarații de presa, duminica seara, dupa inchiderea secțiilor de votare. Ramaneți pe DCNEWS.RO pentru cele mai importante declarații ale președintelui Romaniei: Ați participat in numar mare. Participarea e senzaționala! Referendumul a trecut cu brio Așadar, ați votat clar și ferm pentru o politca corecta, o justiție dreapta, independenta, o buna guvernare, pentru romani și Romania Va mulțumesc pentru aceasta participare la referendumul pe care l-am convocat Am avut sprijin din partea unor partide politice in felul in care am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

