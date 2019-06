Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia Guvernului asupra noului semnal de alarma transmis de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) in opinia referitoare la modificarile succesive ale legilor Justitiei prin ordonante de urgenta.



"Presedintele Romaniei subliniaza ca mesajul transmis in documentul adoptat de Comisia de la Venetia este cat se poate de clar: guvernantii au datoria sa repare prejudiciul adus sistemului judiciar prin punerea in aplicare de indata si in integralitate a recomandarilor organismelor europene din domeniu",…